Продюсер Юрий Бардаш рассказал, почему решил получить российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Основатель и продюсер проектов «Quest Pistols», «Quest Pistols Show», «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш в январе 2024 года получил российский паспорт. Уроженец Украины объяснил свое желание получить гражданство тем, что ему всегда прививали русские традиции.

«Меня воспитывала советская семья. Все, что я в себя впитал, — это культурный код русского человека, русские традиции. Я наблюдал, как на Украине пытались изменить наше сознание», — рассказал он.

Бардаш несколько лет жил в Европе и Америке, но по словам продюсера, там он никому не был нужен.

«Потому что таких, как я, там миллион. Носятся со своими визитками, номерами, не знают, куда приткнуться. И зачем я там, если я могу быть полезен здесь, в России, дома», — объяснил он.

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