Продюсер Яна Рудковская сообщила, что сделанные у хирурга ягодицы пахнут

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что сделанные у пластического хирурга ягодицы пахнут. Она отметила популярность процедуры у звезд и обычных людей, но указала на последствия.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Рудковской.

«Издания The Sun и Essence передают: ягодицы сделанные у хирурга могут в прямом смысле вонять и это правда», - написала продюсер.

Она отметила, что операцию по созданию округлых ягодиц с помощью трансплантации жира популяризировала актриса Ким Кардашьян.

«Из мест проколов может идти кровь, сукровица, лимфа. Если эти выделения не чистить, ничем хорошим это пахнуть не будет», - отметила Рудковская.

Также она написала, что первое время пациенты ограничены в движениях и носят компрессионное белье. Пациентам трудно поддерживать чистоту в таком положении. Но помимо временных неудобств, есть серьезные последствия – инфекция и некроз.

«Вот, например, вам история Кэй Монтаны. После осложнений от BBL у девушки развилась сильная инфекция и некроз. Тело начало буквально гнить! Запах гниющей плоти был настолько сильным, что оставался на одежде даже после стирки в кипятке. Бедной девушке приходилось носить с собой флакон освежителя воздуха», - рассказала продюсер.

Ранее Рудковская показала мужа – фигуриста Евгения Плющенко – после пластики у хирурга Тимура Хайдарова.