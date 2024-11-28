Продюсер Яна Рудковская похвасталась стройными ногами в бархатном мини-платье. 49-летняя знаменитость пришла в эффектном наряде на ужин в честь юбилея бренда обуви и аксессуаров. Снимки появились в соцсетях.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко выбрала для выхода в свет короткое платье с объемными плечами. Она решила продемонстрировать стройные ноги и подчеркнула их черными колготками, а также блестящими туфлями на каблуке. Женщина дополнила образ клатчем бренда Chanel.

Продюсер не стала экспериментировать с прической, поэтому стилисты сделали ей волны. Макияж был выполнен с акцентом на глаза.

На мероприятии вместе с Рудковской присутствовали Ида Галич, Снежанна Георгиева, Соня Зуева, Ксения Собчак, Виктория Шелягова, Наталья Архангельская, Мария Федорова, Юлия Пош.

Напомним, что у знаменитости есть трое детей от супруга Евгения Плющенко. Они воспитывают Александра, Арсения и Николая, который родился в 2020 году. В интервью звезда делилась, что мечтает о появлении дочери в их семье.

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