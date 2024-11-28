Кети Топурия раскрыла, как ей удается совмещать роль певицы и многодетной матери

Солистка группы «А-Студио», певица Кети Топурия раскрыла, как совмещает роль певицы и многодетной матери. Ее слова приводит Пятый канал.

Как призналась исполнительница, она сформировала свой гастрольный график так, чтобы чаще бывать дома и уделять достаточно времени детям.

«Если мы куда-то улетаем, то это всего лишь один день выезд, максимум два. То есть мы не делаем такие там турне, чтобы несколько дней — и я ушла в депрессию. Чтобы не было такого. Делаем так, чтобы всем было комфортно», — поделилась артистка.

Напомним, 31 июля Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и ее мужа, бизнесмена Льва Деньгова, родилась дочь Николь. Солистка «A'Studio» сообщила поклонникам о пополнении в семье в соцсети, опубликовав первое фото из роддома. У супругов, которые состоят в браке с 2020 года, также есть сын Адам, родившийся в 2021 году. Также у певицы есть дочь Оливия, которая появилась на свет в 2015 году в браке с предпринимателем Львом Гейхманом.

Ранее мы писали, что Кети Топурия вышла на сцену в открытом платье после родов.