Продюсер Яна Рудковская показала, как выглядит ее 21-летний сын от бывшего мужа

По случаю для рождения 21-летнего сына Николая от первого брака с Виктором Батуриным Яна Рудковская поделилась в своем личном блоге снимками с именинником. Она также пожелала ему успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья.

Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Подписчики отметили, что сын Рудковской внешне похож на мать, несмотря на то что многое в нем — от отца. Фанаты отметили крепкий волевой подбородок парня, его рост и телосложение. У юноши атлетическая фигура и длинные волосы, которые делают его старше.

Несмотря на то что Яна редко публикует кадры со старшим сыном, видно, что мать очень гордится Колей. Кстати, недавно сын Рудковской записал трек «Хватит духу».

Ранее мы писали, что 10-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко сменил образ. В личном блоге наследник именитого спортсмена опубликовал новые кадры, на которых был совсем сам на себя не похож.