10-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской сменил имидж и стал похож на SHAMAN

Долгое время продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко были ответственны на имидж своего старшего сына Александра. Они предпочитали, чтобы у него всегда была одна прическа – удлиненный боб. Из-за нее, впрочем, нередко ребенок подвергался критике и сверстников, и поклонников в Сети. И в 10 лет мальчик решил что-то изменить.

В личном блоге наследник именитого спортсмена опубликовал новые кадры, на которых был совсем сам на себя не похож. От былых длинных волос с челкой не осталось и следа. Юный Александр решил не стричь локоны, а вместо этого заплести их в тугие маленькие косички по всей голове. Сам он признался, что теперь аудитория стала сравнивать его с певцом SHAMAN.

«Мой новый имидж! Как вам? Многие говорят, что я очень похож на Эрлинга Холанна, а другие, что на SHAMAN», - написал в Сети Александр.

К слову, отец юного фигуриста пока все еще не может привыкнуть к тому, как выглядит его сын. Однако, несмотря на это, он не возражает и одобряет все эксперименты мальчика. По его словам, главное, чтобы ребенку нравилось, а остальное неважно.

Напомним, что, кроме Александра, у Евгения Плющенко и Яны Рудковской есть еще один сын. Но они все еще мечтают о дочери. Пока супруги еще не находятся в ожидании малышки, но продюсер пообещала, что девочка в их семье будет точно.