«Отжал картофельный заводик»: Яна Рудковская обвинила в мошенничестве друга Плющенко

Продюсер Яна Рудковская обвинила в мошенничестве лучшего друга ее мужа, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По ее словам, предприниматель Валентин Савинов «отжал» картофельный завод в Касимове.

Как пояснила Рудковская, они строили совместный бизнес и доверяли другу семьи, пока не выяснилось, что мужчина в тайне дважды продал общее дело.

«Незаконным путем на полном доверии "отжал" мой уютный картофельный заводик в Касимове. Сейчас дело в суде. Валентину, обманувшему меня на доверии, светит серьезная уголовка», - написала Яна в своем Telegram-канале.

При этом продюсер подчеркнула, что с момента потери картофельного бизнеса прошло уже десять лет, и все эти годы бывший друг Плющенко обещает вернуть деньги.

Яна напомнила о русской поговорке, которая гласит: «сколько веревочке не виться, все равно конец будет». Она также подчеркнула, что не понимает, чем руководствуются люди, когда обманывают близких, ведь «кидать» друзей и родственников это совсем дно.

Ранее Яна Рудковская высказалась о смерти блогера Лены Миро фразой «карма настигла». Знаменитость прокомментировала информацию о гибели звезды соцсетей, которую опубликовал ряд СМИ. Официальных данных на данный момент при этом нет.