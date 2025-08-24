«Он вообще не мог двигаться»: Яна Рудковская рассказала о состоянии Алексея Чумакова, перенесшего операцию

Яна Рудковская рассказала о состоянии Алексея Чумакова, перенесшего серьезную операцию на позвоночнике. В беседе с «7Дней.ru» продюсер раскрыла, что после хирургического вмешательства певец даже не мог двигаться.

По словам Яны Рудковской, именно она помогла Алексею Чумакову попасть к лучшему российскому хирургу Дмитрию Дзукаеву. В свое врач не раз ставил на ноги ее мужа Евгения Плющенко, поэтому бизнесвумен с уверенностью могла его порекомендовать. Продюсер рассказала, что с ней связалась супруга певца Юлия Ковальчук, которая просила назначить операцию на ближайшее время. На тот момент артист уже почти не мог двигаться, а впереди у него были запланированы концерты и гастроли.

«Я позвонила Дмитрию Николаевичу, сказала: «Дмитрий Николаевич, мы все вам готовы упасть в ноги». <…> Сегодня этот хирург, наверное, является топ-3 мира. <…> Он делает невероятные вещи. Через четыре дня после сложнейших операций люди выходят, начинают двигаться. Обычно лежат две-три недели в лежку. И он сказал мне, что Алексей через четыре-пять дней будет выступать, и он свое слово сдержал…» — поделилась Яна Рудковская.

Телеведущая отметила: пока другие медики давали Алексею Чумакову лишь неутешительные прогнозы, Дмитрий Дзукаев смог найти время в своем расписанном на годы графике и провел сложную операцию по восстановлению трех позвонков, которые развалились и пережали спинной мозг. Хирург также пообещал певцу скорое восстановление.

«Мне и ему стоило большого труда, чтобы отодвинуть огромное количество пациентов, которые нуждались в его помощи, но ради зрителей, которые ждали концерты Алексей, иначе пришлось бы отменять все, он вообще не мог двигаться. <…> Я знаю, у него была очень тяжелая операция, и он молодец! Мы на связи с Юлей. Но Дмитрий Николаевич мне отзвонился, сказал, что все прошло хорошо. Но самое главное, он сказал, что Алексей будет выступать», — заявила продюсер.

Напомним, недавно 44-летний Алексей Чумаков сообщил, что перенес срочную операцию на позвоночнике, которая длилась пять часов. По словам артиста, он откладывал операцию два месяца, и все это время терпел боль: «Дошло то того, что сложно стало брать дочек на руки». Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, певец мог оказаться в инвалидном кресле.

Ранее Алексей Чумаков заявил, что его жена настояла на обследовании и операции: «Юля меня спасла».