Продюсер выставил на торги часть машины, на которой разбился Виктор Цой

Часть автомобиля «Москвич», на котором в 1990 году разбился музыкант Виктор Цой, выставили на торги. Начальная стоимость лота – 250 тыс. рублей.

Об этом сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

По информации источника, продюсер Юрий Белишкин выставил на торги торпеду из «Москвича». Решение пустить переднюю панель машины с молотка продиктовано проблемами со здоровьем, отмечает издание.

О торгах сообщил гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров. По его словам, торпеда досталась Белишкину во время концерта. Предмет подарил ему знакомый, который был поклонником Цоя.

Торпеда «Москвича» - не самый дорогой лот. Ранее паспорт Цоя ушел с молотка за 9,5 млн рублей.

Напомним, Цой погиб 15 августа 1990 года. Его машина столкнулась с автобусом. Музыкант умер на месте.

Ранее мы писали, что участница шоу «Голос», покорившая жюри песней Цоя «Кукушка», вернулась спустя 6 лет.