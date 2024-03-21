Продюсер Валерий Белоцерковский опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом сообщает mk.ru.

21 марта в прессе появились сообщения о госпитализации музыкального продюсера Валерия Белоцерковского. Сообщалось, что мужчина попал в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи якобы поставили ему диагноз гипертоническая болезнь. Кроме того, состояние мужчины ухудшилось на фоне проведенной недавно операции.

Однако позже эту информацию в беседе с журналистами Белоцерковский опроверг. Он сообщил, что находится в больнице на плановом лечении и никакой экстренной госпитализации не было. По словам музыкального продюсера, он чувствует себя хорошо.

Напомним, Валерий Белоцерковский занимался продюсированием певицы Алсу. Он также курировал поездку знаменитости на «Евровидение» в 2000 году, где певица заняла второе место.

Ранее мы писали о том, что в Доме моды Зайцева рассказали о здоровье сына модельера после слухов о госпитализации.