Продюсер Тина Канделаки показала, как выглядит ее 25-летняя дочь
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Продюсер Тина Канделаки показала, как выглядит ее 25-летняя дочь. Она опубликовала снимок наследницы в соцсетях.
Мелания позировала в машине в белом свитере и наушниках. Она распустила волосы и смотрела вниз. На девушке был естественный макияж. Пользователи Сети не в первый раз отмечают, что дочь очень похожа на свою родительницу. Но звездная наследница редко появляется в публичном пространстве.
Известно, что дочь Канделаки занимается графикой и дизайном. В прошлом году она связала себя узами брака и сменила фамилию – была Кондрахиной, а стала Бородиной.
У Тины есть еще сын Леонтий, который реализует себя в музыке, актерской карьере и ивент-индустрии. Оба старших ребенка рождены в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным
Канделаки неоднократно подчеркивала, что всегда поддерживала творческие порывы детей. Как отмечал Леонтий в интервью, в современном мире важно быть многогранным специалистом — именно поэтому он развивается в разных направлениях.
Напомним, что продюсер с 2014 года замужем за Василием Бровко. Два года назад были слухи о том, что у пары появился ребенок. Но официального подтверждения так и не последовало. Несмотря на это, Тина не раз упоминала, что воспитывает троих детей.
Ранее телеведущая Тина Канделаки сообщила, что декрет «отбрасывает женщину назад».