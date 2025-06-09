Продюсер Тина Канделаки показала, как выглядит ее 25-летняя дочь

Известно, что дочь Канделаки занимается графикой и дизайном. В прошлом году она связала себя узами брака и сменила фамилию – была Кондрахиной, а стала Бородиной.

У Тины есть еще сын Леонтий, который реализует себя в музыке, актерской карьере и ивент-индустрии. Оба старших ребенка рождены в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным

Канделаки неоднократно подчеркивала, что всегда поддерживала творческие порывы детей. Как отмечал Леонтий в интервью, в современном мире важно быть многогранным специалистом — именно поэтому он развивается в разных направлениях.

Напомним, что продюсер с 2014 года замужем за Василием Бровко. Два года назад были слухи о том, что у пары появился ребенок. Но официального подтверждения так и не последовало. Несмотря на это, Тина не раз упоминала, что воспитывает троих детей.

Ранее телеведущая Тина Канделаки сообщила, что декрет «отбрасывает женщину назад».