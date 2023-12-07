Продюсер Татьяна Тур рассказала правду о романе с 56-летним Филиппом Киркоровым

Генпродюсер Gutseriev media Татьяна Тур рассказала, что связывает ее с певцом Филиппом Киркоровым. Ранее в Сети появились слухи, что поп-король сделал ей предложение.

Как пояснила 41-летняя Тур, между ней и Киркоровым «получилась такая история», когда прятаться больше нет смысла. По словам Татьяны, они с Филиппом познакомились в 2015 году, когда ее подопечная Полина Гагарина выступала на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Филипп — удивительный человек и удивительный мужчина. Мы недавно с ним обсуждали, что пишут про нас, что присылают, и он сказал: “Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя”. Это удивительно! Когда встречаются люди, которые очень похожи: в творчестве, в принципах — которые умеют любить, не возникает никаких вопросов, и какие-то вещи становятся очевидными», — рассказала продюсер в интервью радиостанции «Русский Хит».

Весной 2023 года Киркоров внезапно заявил, что влюбился, и его сердце занято человеком, «ради которого хочется жить и творить». Однако имя возлюбленной 56-летний музыкант не раскрыл.

В ноябре на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Киркоров появился с обручальным кольцом, но вновь отказался назвать имя своей возлюбленной. При этом на многих светских мероприятиях его сопровождает Татьяна Тур.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров назвал певицу Аллу Пугачеву своим непоколебимым авторитетом. В последнее время он все чаще стал упоминать имя Примадонны в беседах с журналистами. Так, недавно он признался, что учился у своей экс-супруги и думал, что это будет всегда.