Замеченный с обручальным кольцом Киркоров не может забыть Пугачеву, несмотря на новую возлюбленную

Певец Филипп Киркоров уже несколько месяцев рассказывает журналистам о новой таинственной возлюбленной, но при этом постоянно упоминает и свою бывшую супругу Аллу Пугачеву, с которой был счастлив совсем недолго. Отвечая на вопрос, кто для него Примадонна теперь, артист назвал ее своим непоколебимым авторитетом.

Сейчас Филипп переживает буквально вторую молодость. Он сменил имидж, сделал себе новое тело и нашел женщину, с которой, как сам признается, счастлив. Ее личность вокалист не раскрывает, но отметим, что это первая возлюбленная после Примадонны, от отношений с которой певец начал практически светиться.

Впрочем, вытеснить из головы Киркорова бывшую у нее все равно не получилось. В последнее время он все чаще стал упоминать имя Аллы Борисовны в беседах с журналистами и фанатами. Так, недавно он признался, что учился у своей экс-супруги и думал, что это будет всегда.

«Для меня Алла Пугачева — авторитет непоколебимый. Много чего я у нее перенял. Думал, так будет всегда. Просто вдолбил себе это в голову», - цитирует слова артиста StarHit.

К слову, после отъезда Пугачевой из страны Филипп перестал с ней общаться. А вот с ее дочерью Кристиной Орбакайте он до сих пор поддерживает связь. Недавно она вернулась в Москву и посетила музыкальный фестиваль, на котором и встретилась с бывшим отчимом. Сам же Киркоров признался, что ждал бывшую падчерицу не с пустыми руками, а с подарком, который привез из командировки.