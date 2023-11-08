Его кормит другая страна: почему Витас перестал выступать в России

Витас когда-то был известным в России музыкантом, но в последнее время он ушел со сцены. Продюсер артиста Сергей Пудовкин объяснил, почему певец больше не дает сольных концертов в нашей стране.

Как пояснил представитель артиста, Витас давно сосредоточился на работе в Китае, где у него есть дом. Фан-клуб музыканта там насчитывает более одного миллиона человек, а в Шанхае в честь него даже установили статую. В конце ноября Витас снова отправится в Поднебесную с концертами.

Пудовкин добавил, что артисту с таким статусом нужно ездить по миру, налаживать международные отношения и «строить мосты дружбы между державами».

«Концертов в России в ближайших планах Витаса нет, — подчеркнул продюсер в разговоре с «Утро.ру». — Пока мы сориентированы на китайскую историю – она большая, многоступенчатая и интересная».

В феврале следующего года Витас отметит 45-летний юбилей. Однако в честь этого артист не собирается устраивать гастрольный тур. Продюсер отметил, что китайской аудитории певцу хватает для удовлетворения его амбиций и заработка.

В России выступление певца, по предварительным данным, стоит около 20 тысяч долларов (почти 2 млн рублей). Вероятнее всего, в Китае заработки певца гораздо выше.

Ранее певец Витас заявил, что восстанавливает сорванный голос холодной водой с газом.