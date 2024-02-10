Cоставлен список артистов, которые могут вернуться на российскую сцену

Продюсер Павел Рудченко спрогнозировал возвращение на большую сцену артистов, популярных в конце 90-х годов. По его мнению, они смогли бы подправить российскую эстраду и качество материала.

В частности, Рудченко считает, что Юлия Чичерина, Виктор Салтыков, Александр Иванов, Ева Польна, Павел Титов, известный под псевдонимом Паскаль, и солистка группы «Чи-Ли» Ирина Забияка обладают отличным вокалом и узнаваемым тембром.

«Это самобытные артисты, у них интересный материал, они поют душой и очень тонко чувствуют зрителя. У них запоминающийся тембр. Они обладают вокалом. Артисты, мне кажется, делали бы качественный контент, что подправило бы нашу эстраду и качество ее материала», — сказал продюсер в беседе с NEWS.ru.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев составил список самых влиятельных продюсеров в российском шоу-бизнесе. По его мнению, главными действующими лицами на эстраде являются Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и Максим Фадеев.