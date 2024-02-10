Музыкальный критик открыто представил список самых влиятельных продюсеров в РФ

Музыкальный критик Евгений Бабичев составил список самых влиятельных продюсеров в российском шоу-бизнесе. По его мнению, главными действующими лицами на эстраде являются Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и Максим Фадеев.

«Если у Крутого больше композиторская, музыкальная история, то Матвиенко не только пишет песни, но и продвигал коллективы», - сказал критик в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что именно Матвиенко создал группу «Любэ», возглавляемую Николаем Расторгуевым, а также сделал знаменитыми коллективы «Иванушки», «Фабрика» и «Корни».

По словам Бабичева, выпускник «Фабрики звезд» Стас Пьеха обязан Виктору Дробышу за свою карьеру. Кроме того, сейчас продюсер помогает пережившему инсульт Николаю Носкову с концертами.

«Максим Фадеев — без него трудно представить российский шоу-бизнес. Сейчас узнал, что он кому-то из зарубежных звезд разрешил перепеть «Мой мармеладный» Кати Лель. Вот вам пример — когда-то давно написал трек без особых на него надежд, а сейчас трудно даже представить, сколько авторских отчислений он приносит Фадееву», — сказал Бабичев, добавив, что это огромная удача.

Напомним, композиция «Мой мармеладный» была написана и гремела среди российских слушателей еще в нулевые. В настоящее время трек снова стал популярным и занял третье место стриминг-платформы Spotify. Под него были сняты сотни тысяч роликов как на Западе, так и в России.

Ранее мы писали, что Фадеев передал иностранному исполнителю права на исполнение кавер-версии хита Кати Лель «Мой мармеладный». Он признался, что долгое время не мог этого сделать из-за санкций, но в итоге все получилось.