Продюсер Сергей Лавров заявил, что Максим Фадеев мстит 37-летней певице Глюкозе. Об этом сообщает The Voice.

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка, гостьей которой стала Глюкоза. Узнав о том, что певица посетила мероприятие, Фадеев отрекся от общения с ней. Продюсер написал гневный пост и заявил, что лишает Наталью Ионову-Чистякову сценического псевдонима. Более того, он анонсировал перезапуск Глюкозы. Уже 19 апреля Максим представит певицу, заменившую Наталью.

Продюсер Сергей Лавров считает, что Фадеев не сможет повторить успех с Глюкозой. По его мнению, Максим взялся за новый проект из-за обиды на Наталью.

«Макс просто мстит Наташе из-за ее участия в скандальной вечеринке. Он обижен. Пусть лучше займется раскруткой девочки с нуля. Пока только время тратит», — считает Лавров.

Сергей отметил, что Максиму не удалось сохранить дружеские отношения со своими подопечными. В качестве примера он привел группу SEREBRO и Катю Лель. Фадеев не передал певице права на хит «Мой мармеладный», и теперь она не может развивать себя на мировых площадках.

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