Продюсер Сазыкина заявила, что смерть Тиммы стала хорошим пиаром для Седоковой

Российская певица Анна Седокова, бывшая жена покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы, которую многие пользователи Сети сейчас обвиняют в доведении спортсмена до самоубийства, сумеет извлечь из сложившейся ситуации все возможные выгоды. Именно такое мнение высказала продюсер Олеся Сазыкина.

В беседе с Telegram-каналом «Звездач» Сазыкина отметила, что все происходящее — хороший пиар для Седоковой; продюсер считает, что образ пострадавшей от гибели Тиммы девушки играет ей как нельзя на руку.

«Она знала, на что идет. В нее влюблялись, влюблялись в картинку. То что девочка с капельницами — это великая актриса. Ане нужна была слава и деньги. Она сейчас будет зарабатывать миллионы на программах, потому что ее сейчас будут выкупать как эксклюзив», — приводит «Звездач» оценку Сазыкиной.

По ее словам, певица будет в дальнейшем продвигать свою собственную версию того, что происходило у них с Тиммой в отношениях — и другая сторона подтвердить ее слова никак не сможет.

Ранее отец Тиммы рассказал, почему сын и Седокова перестали с ним общаться.