Продюсер Рудченко заявил, что тур Пугачевой по Европе ограничится Прибалтикой

Гастроли певицы Аллы Пугачевой по Европе ограничатся Прибалтикой. Соответствующее мнение выразил продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

Его комментарий приводит NEWS.ru.

«Я думаю, ее гастрольный тур по Европе ограничится Прибалтикой», - предположил Рудченко.

Он считает, что Примадонна не соберет большой зал в других странах Европы. Например, в Италии «зал не набьется», отметил критик, и допустил, что концерт посетит только советская эмиграция, а значит небольшое количество зрителей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Пугачева на 75-летие выступит на Кипре, после чего отправится в тур по Европе. Юбилейный концерт Пугачевой должен состояться 15 апреля. Также Дворцов комментировал возможное присвоение Пугачевой статуса иноагента – по словам продюсера, ее это не расстраивает, так как возвращаться в РФ певица не собирается.