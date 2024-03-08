Продюсер Рудченко заявил, что Киркоров не будет записывать патриотические песни. Об этом сообщает NEWS.ru.

После возвращения Филиппа Киркорова на телеэкраны страны, некоторые фанаты поп-короля предположили, что артист изменит репертуар. Однако по словам продюсера Павла Рудченко, певец не будет исполнять песни, аналогичные тем, что поет SHAMAN.

«Я не думаю, что он кардинально поменяет свой репертуар. Все-таки, Филипп Киркоров — романтик. Больше поет лирику, чем такие патриотические, маршевые песни», — объяснил он.

Напомним, Филипп Киркоров принял участие в телешоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Певец наряду с другими звездами будет проходить сложные испытания ради приза в миллион юаней (14 миллионов рублей).

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров появился на премьере в камуфляжном костюме от Louis Vuitton за 5 тысяч долларов.