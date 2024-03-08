Филипп Киркоров появился на премьере в камуфляжном костюме от Louis Vuitton. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Певец Филипп Киркоров постепенно возвращается на телеэкраны и светские мероприятия после полномасштабной «отмены» из-за посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Артист появился на премьере шоу «Сокровища императора», которое стартует 10 марта на ТНТ. На красной дорожке он стоял рядом с медиаменеджером Тиной Канделаки в необычном костюме в цветах хаки от Louis Vuitton из новой коллекции, которую разработали под руководством Фаррелла Уильямса. По данным Telegram-канала «Небожена», стоит такой костюм 5 тысяч долларов.

Киркоров рассказал, что изменился, а телезрители увидят совершенно нового поп-короля, который будет показывать командную игру.

Напомним, после участия в так называемой «голой» вечеринке, руководство канала ТНТ приняло решение вырезать кадры с артистом из новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все».

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров стал блондином и вышел на сцену в блестящем золотом костюме.