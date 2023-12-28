Продюсер Рудченко рассказал о будущем Натальи Ионовой без проекта Глюкоза

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал решение коллеги Максима Фадеева о запрете певице Наталье Чистяковой-Ионовой выступать под псевдонимом Глюкоза после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

По словам Рудченко, артистка давно пишет свои песни, непохожие на композиции, которые исполняла в мультяшном проекте Фадеева.

«Я думаю, эта история похожа на хайп со стороны Фадеева — воспользоваться данной вечеринкой. А у Ионовой, ну заберет это имя, мне кажется, само общество ее знает больше, как Наталью Чистякову-Ионову», - сказал продюсер в беседе с News.ru.

Он также выразил уверенность, что артистка продолжит успешно существовать в информационном пространстве как самостоятельный проект.

Ранее Максим Фадеев осудил участие своей бывшей артистки Глюкозы в «голой» вечеринке Ивлеевой. Он заявил, что не хочет ассоциаций с ней после мероприятия. Фадеев считает, что артистка выросла из того образа, а своим появлением у Ивлеевой дискредитирует концепцию проекта, который создавался для подростков.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.