Фадеев заявил, что не хочет ассоциаций с Глюкозой после ее появления у Ивлеевой

Продюсер Максим Фадеев осудил участие своей бывшей артистки Глюкозы в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Он заявил, что не хочет ассоциаций с ней после мероприятия.

Фадеев прокомментировал ситуацию в Telegram-канале.

«Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», - написал продюсер.

Он напомнил, что изначально имя Глюк’oZa было не псевдонимом, а названием группы. Более того, проект создавался для детей.

Фадеев считает, что артистка выросла из того образа, а своим появлением у Ивлеевой дискредитирует концепцию проекта. Продюсер решил возобновить его в первозданном виде.

Также Фадеев обвинил Глюкозу в попытках имитировать его креатив.

«Но любые попытки подражать - это все равно подделка», - заключил он.

Ранее Фадеев заявлял, что Ивлееву ждут большие последствия, несмотря на извинения.