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НАШ ШОУБИЗ
19:59, 27 декабря 2023
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Фадеев заявил, что не хочет ассоциаций с Глюкозой после ее появления у Ивлеевой

Фадеев заявил, что не хочет ассоциаций с Глюкозой после ее появления у Ивлеевой

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Продюсер Максим Фадеев осудил участие своей бывшей артистки Глюкозы в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Он заявил, что не хочет ассоциаций с ней после мероприятия.

Фадеев прокомментировал ситуацию в Telegram-канале.

«Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», - написал продюсер.

Он напомнил, что изначально имя Глюк’oZa было не псевдонимом, а названием группы. Более того, проект создавался для детей.

Фадеев считает, что артистка выросла из того образа, а своим появлением у Ивлеевой дискредитирует концепцию проекта. Продюсер решил возобновить его в первозданном виде.

Также Фадеев обвинил Глюкозу в попытках имитировать его креатив.

«Но любые попытки подражать - это все равно подделка», - заключил он.

Ранее Фадеев заявлял, что Ивлееву ждут большие последствия, несмотря на извинения.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Максима Фадеева
Автор:Лилия Караева
Теги:
Максим Фадеев
глюкоза
вечеринка
Настя Ивлеева
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