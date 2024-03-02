Продюсер Рудченко рассказал, что новый альбом Пугачевой не стал громким событием. Об этом сообщает NEWS.ru.

На днях Алла Пугачева выпустила альбом «P.S.» в который вошли песни с ее последнего концерта в России. Всего в плейлисте 20 песен, однако новых композиций поклонники Примадонны не услышали. По мнению продюсера Павла Рудченко, певица может в будущем выпустить новые треки.

«На этом ее творчество не закончится. Она будет делать песни, другой вопрос, что большее количество фанатов, которое ее боготворило, мне кажется, им это особо не интересно, потому что своей позицией она очень многих своих слушателей от себя отвернула», — рассказал он.

Оценивая последний альбом Пугачевой, Рудченко заявил, что он не вызвал ожидаемого эффекта.

«Выход альбома Пугачевой на сегодняшний момент не является событием в шоу-бизнесе», — добавил продюсер.

Ранее мы писали о том, что критик Бабичев сравнил Аллу Пугачеву с Челентано после выхода нового альбома.