Критик Бабичев сравнил Аллу Пугачеву с Челентано после выхода нового альбома

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал новый альбом Аллы Пугачевой «P. S.», релиз которого состоялся 1 марта. Он подчеркнул, что услышал много нового и призвал не списывать Примадонну со счетов.

Бабичев сравнил Пугачеву с Адриано Челентано и выразил уверенность, что ее новый альбом – это не прощальный поклон. Он напомнил, что в 2012 году итальянский артист дал два больших шоу в прямом эфире и выпустил альбом с обработанными в студии версиями песен, которые исполнялись на концерте. Тогда все считали, что артист «громко хлопнул дверью», но он выпустил еще один альбом, а после несколько лет вел свое шоу.

«Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе», —сказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что новый альбом певицы особенно ценен в свете сегодняшних событий, так как поклонники будут искать скрытые смыслы в ее песнях.

Впервые за 16 лет Пугачева объявила о выходе сборника своих песен. В альбом «P.S» вошли композиции «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Монолог», «Анестезия», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела» и еще 11 треков.

Ранее мы писали, что россияне раскритиковали новый альбом Пугачевой. В социальных сетях негодуют, для чего Алла Борисовна решила объединить старые концертные записи, которые все уже и так многократно слушали.