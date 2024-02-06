Продюсер Рудченко раскрыл перспективы Филиппа Киркорова после «голой» вечеринки

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой негативно повлиял на репутацию певца Филиппа Киркорова, но говорить о закате его карьеры рано.

По мнению продюсера, Киркорову следует выждать, когда спадет реакция общественников и населения. Дело в том, что в российском шоу-бизнесе достаточно людей, которые ведут себя неподобающе, но при этом «такого обвала» на них нет. Как заверил Рудченко, пройдет время, и о Киркорове вновь заговорят, как об артисте.

«Человек ведет себя определенным образом и публично оступился, но у нас до этого были Шура и Борис Моисеев. Эстрада не то, чтобы их терпела, это было определенной необычностью на сцене, чтобы не было одинаковых форматов», - сказал продюсер в беседе с NEWS.ru.

Он также призвал на фоне скандала не забывать о таланте исполнителя хита «Цвет настроения синий».

Ранее сообщалось, что оскандалившийся Киркоров вынужден снижать гонорары за выступление из-за резкого снижения спроса. В итоге поп-король подешевел почти на 4,5 миллиона рублей.