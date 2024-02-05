Певец Филипп Киркоров подешевел на 4,5 млн рублей из-за низкого спроса

Оскандалившийся на «голой» вечеринке певец Филипп Киркоров вынужден снижать гонорары за выступление из-за резкого снижения спроса. После отмены 56-летнего поп-короля на телевидении его практически перестали приглашать на гастроли и корпоративы.

По данным Telegram-канала Mash, Киркоров подешевел почти на 4,5 миллиона рублей. При этом сейчас его представители ориентированы прежде всего на частные заказы.

Причём вначале заказчику озвучат обычные 150 тысяч долларов за приглашение звезды, а потом делают специальное предложение, снижая цену до 100 тысяч долларов. За эту сумму артист обещает выступить с подтанцовкой.

Кроме того, более скромным стал и райдер исполнителя хита «Цвет настроения синий». Теперь Киркорову достаточно зеркала в пол, фруктовой корзинки, различных сырных и колбасных нарезок, квашеной капусты и низкокалорийного йогурта.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров вернется на сцену через два года, так как «народ устал» от эпатажного артиста.