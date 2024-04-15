Продюсер Рудченко предрек грандиозные перемены в выступлениях Лолиты

За время бойкота на ТВ певица Лолита обдумала свои выступления и сделала акцент на технический райдер, чтобы улучшить качество исполнения. Такое мнение высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Рудченко считает, что Лолита будет востребована на частных мероприятиях и в майские праздники. По его мнению, качество ее выступлений значительно вырастет. Артистка повышает цену на концерты и делает акцент на технический райдер. Ее выходы станут более качественными.

«В себе она и так уверена, что отработает хорошо. Плюс технически ее выступления будут достойными. Мне кажется, Лолита востребована на частных мероприятиях, даже на майских корпоративах. Частные заказники у певицы появятся», — сказал Рудченко в интервью NEWS.ru.

Напомним, Лолита возвращается к частным выступлениям после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Артистка подняла прайс с 4 млн до 5. Также она просит 500 тыс. рублей за технический райдер. Главным условием певицы является адекватность заказчика. Милявская готова приехать за город, выступить и после сесть за один стол с гостями. При этом она отказывается от квартирников с гитарой.