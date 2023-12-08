Продюсер Рудченко предостерег россиян от скачивания новых песен Светланы Лободы

Уехавшая в 2022 году в Латвию певица Светлана Лобода попытается вернуться на российскую эстраду, заяил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, украинская артистка пыталась сделать карьеру в Европе, но там ее творчество никого не заинтересовало.

«Она не дает российскому слушателю забыть о себе, делает песни на русском языке. Хотелось бы нашего слушателя предостеречь, чтобы они не стали соучастниками действий Лободы, которая заявляла в соцсетях, что занимается благотворительностью и собранные средства отправляет для поддержки ВСУ», - сказал Рудченко в беседе с News.ru.

Как пояснил продюсер, прослушивание и скачивание новой песни Лободы монетизирует ее творчество и дает ей деньги. При этом в настоящее время, по мнению Рудченко, Светлана не понимает, на какой рынок работать и однозначно захочет вернуться в Россию, потому что только здесь она была звездой.

«Потери колоссальные, выступления срываются, аншлагов на концертах нет. Отказавшись от России, она многое потеряла, поэтому вполне возможно, Лобода снова может опять зайти на российский рынок», — добавил Рудченко.

Ранее Лобода анонсировала песню «Метелица» на русском языке, хотя до этого обещала петь только на украинском.

Мы писали, что в 2021 году на концертах, корпоративах и выпуске песен в РФ артистка заработала 300 млн рублей. А в 2023 году – 0 рублей. Сейчас Светлана уже не выступает для российских олигархов, не ездит на гастроли по городам и не создает песен для своей прежней аудитории. Покидая страну, певица, по всей видимости, хотела получать те же деньги за границей, но у нее не вышло.