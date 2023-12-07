Доходы певицы Светланы Лободы в России сократились на 300 млн рублей

Певица Светлана Лобода еще пару лет назад была одной из самых высокооплачиваемых артисток в России. Однако она предпочла покинуть страну и разорвать с ней все связи. Такое решение стоило вокалистке больших финансовых потерь. По данным Telegram-канала Mash, ее заработки сократились на 300 млн рублей.

Выяснилось, что в 2021 году на концертах, корпоративах и выпуске песен в РФ Лобода заработала 300 млн рублей. А в 2023 году – 0 рублей. Сейчас Светлана уже не выступает для российских олигархов, не ездит на гастроли по городам и не создает песен для своей прежней аудитории. Покидая страну, певица, по всей видимости, хотела получать те же деньги за границей, но у нее не вышло.

По слухам, Лобода вынуждена теперь выступать для мигрантов, причем за небольшие деньги. О 1,4 млн рублей за концерт она теперь только мечтает. 2023 год не принес Светлане никакой прибыли, поэтому некоторые считают, что она будет пытаться вернуться на российскую сцену. Такого мнения придерживается журналист Михаил Шахназаров.

А вот продюсер Сергей Лавров, напротив, думает, что Светлана Лобода не приедет назад, так как она всегда в душе была русофобкой, а страну любила якобы только из-за денег.