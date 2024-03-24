Продюсер Рудченко похвалил певца SHAMAN за песню о жертвах теракта в «Крокусе». Об этом сообщает NEWS.ru.

24 марта SHAMAN выпустил песню «Реквием 22.03.24», которую он посвятил жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Артист пообещал, что всю прибыль с прослушиваний он перечислит семьям пострадавших в трагедии.

По словам продюсера Павла Рудченко, такой шаг заслуживает уважения.

«SHAMAN продемонстрировал свою человечность. Кто бы что ни говорил об артисте, его действия показывают, что он с народом, что он сопереживает и горюет со всеми», — объяснил он.

Музыкальный продюсер добавил, что Ярослав Дронов и до произошедшего не стремился заработать как можно больше денег.

«Он не использует свое имя для зарабатывания денег, как это делали покинувшие страну артисты. Они лишь высасывали деньги из бюджета, чтобы набить свои кошельки», — рассказал Рудченко.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев сделал заявление в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».