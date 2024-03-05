Продюсер Рудченко объяснил успех и аншлаги на концертах Сергея Лазарева. Об этом сообщает NEWS.ru.

В последнее время Сергей Лазарев активно гастролирует по России с новым шоу. По мнению продюсера Павла Рудченко, исполнителю удалось удачно заменить собой звезд, которые покинули страну.

«Концертно-гастрольное пространство, которое раньше заполнялось в том числе украинскими артистами, все досталось пророссийски настроенным исполнителям», — рассказал он.

Рудченко подчеркнул, что Лазареву приходится объявлять дополнительные концерты из-за огромного потока слушателей.

«Тот же Сергей Лазарев уже дает не по два концерта в городе, а по три-четыре, потому что у него полные аншлаги. Недавно в Ростове-на-Дону пришлось открывать дополнительную продажу билетов и организовывать дополнительные концерты», — объяснил продюсер.

Ближайший концерт Сергея Лазарева с шоу «Я не боюсь» пройдет 8 марта в Сочи. Артист планирует также выступить в Калуге, Архангельске, Северодвинске, Мурманске и еще в десятке городов России.

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