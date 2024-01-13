Продюсер Рудченко объяснил, почему Галкина* оштрафовали в ОАЭ

Продюсер Рудченко объяснил, почему Галкина* (признан иноагентом в РФ) оштрафовали в ОАЭ. Об этом сообщает News.ru.

Сегодня стало известно о том, что Максима Галкина* и Верку Сердючку оштрафовали власти Арабских Эмиратов. Как сообщили журналисты, это произошло из-за политических высказываний артистов во время выступлений. Сумма штрафов составила 2,4 миллиона рублей.

Продюсер Павел Рудченко объяснил, что власти Дубая пошли на такой шаг из-за желания сохранить дружеские отношения с Россией.

«ОАЭ проявляют дружественность во всем, даже в отношении к публичным личностям. На Востоке дружба проверяется по-настоящему, если уж друг, то во всех делах, на всю жизнь. Отсюда всеобщая поддержка, арабы нам подыграли, подыграли именно из-за солидарности с РФ, хотят видеть в России истинного друга», — объяснил он.

Отметим, что Верке Сердючке (Андрею Данилко) повезло еще меньше юмориста — в прессе сообщили, что певцу запретили въезд в ОАЭ.

Ранее мы писали о том, что племянница Галкина* стала певицей и нашла уместным сравнить себя с Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории РФ.