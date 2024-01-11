Племянница Галкина* стала певицей и нашла уместным сравнить себя с Пугачевой

Племянница юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) Алина сообщила, что стала певицей. Она сравнила себя с супругой шоумена Аллой Пугачевой и заявила, что не так талантлива, как исполнительница.

Интервью с девушкой приводит издание The Voice.

По словам Алины Галкиной, семья не разделяет ее стремление стать артисткой – родственники хотели бы профессию «посерьезнее». Она отправляла родным свои треки, но их реакции не знает. Вместе с тем в их семье живут по правилу «делай, к чему лежит душа».

«Отправляла песни тем же дяде с тетей, когда они были уже за границей», - говорит Алина.

На вопрос, когда последний раз она виделась с Галкиным* и Пугачевой, ответила, что «недавно».

«Я только вернулась с Кипра, где они живут», - сообщила племянница юмориста.

Также она нашла уместным сравнить себя с Примадонной.

«Я не вторая Алла Пугачева. Я не так талантлива, как она. И я это прекрасно понимаю», - поделилась мнением Алина Галкина.

Ранее стало известно, что Пугачева не поет с 1886 года – на связках у артистки появились узлы. Журналист Евгений Додолев привел слова музыканта Александра Градского, который называл причиной утраты голоса Пугачевой «шампанское после концерта».

*признан иностранным агентом на территории РФ