Племянница Галкина* стала певицей и нашла уместным сравнить себя с Пугачевой
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Племянница юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) Алина сообщила, что стала певицей. Она сравнила себя с супругой шоумена Аллой Пугачевой и заявила, что не так талантлива, как исполнительница.
Интервью с девушкой приводит издание The Voice.
По словам Алины Галкиной, семья не разделяет ее стремление стать артисткой – родственники хотели бы профессию «посерьезнее». Она отправляла родным свои треки, но их реакции не знает. Вместе с тем в их семье живут по правилу «делай, к чему лежит душа».
«Отправляла песни тем же дяде с тетей, когда они были уже за границей», - говорит Алина.
На вопрос, когда последний раз она виделась с Галкиным* и Пугачевой, ответила, что «недавно».
«Я только вернулась с Кипра, где они живут», - сообщила племянница юмориста.
Также она нашла уместным сравнить себя с Примадонной.
«Я не вторая Алла Пугачева. Я не так талантлива, как она. И я это прекрасно понимаю», - поделилась мнением Алина Галкина.
Ранее стало известно, что Пугачева не поет с 1886 года – на связках у артистки появились узлы. Журналист Евгений Додолев привел слова музыканта Александра Градского, который называл причиной утраты голоса Пугачевой «шампанское после концерта».
*признан иностранным агентом на территории РФ