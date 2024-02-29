Продюсер Рудченко не исключил, что Настя Ивлеева попытается пойти в политику

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал внезапный интерес блогера Анастасии Ивлеевой к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его мнению, оскандалившаяся после «голой» вечеринки знаменитость может пойти в политику.

«Мы можем наблюдать такое явление, как перерождение Насти Ивлеевой. Она, как человек увлеченный, если действительно заинтересовалась тематикой политической жизни нашей страны, ее развития, вполне возможно, это дело может перерасти в заинтересованность к госслужбе, — заявил Рудченко в беседе с порталом NEWS.ru, добавив, что блогер может пойти в депутаты.

Напомним, скандальная «голая» вечеринка, прошедшая в конце декабря 2023 года в Москве, сильно «ударила» по репутации и жизни Ивлеевой. Из-за «арт-выставки» Настя потеряла многомиллионные контракты, роли в кино и сериалах. Ее компании попали под многочисленные проверки ФНС.

29 февраля президент России Владимир Путин огласил 19-е по счету послание Федеральному Собранию. Мероприятие длилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Основную часть заняли вопросы внутренней социально-экономической политики.

Ранее Ивлеева призналась, что посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и намекнула, что определилась, за кого будет голосовать на предстоящих в марте выборах.