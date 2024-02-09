Продюсер Рудченко назвал Настю Ивлееву ответственной за «голую» вечеринку, об этом пишет NEWS.ru.

По словам продюсера Павла Рудченко, из-за того, что Настя Ивлеева была организатором скандальной вечеринки, она должна нести полную ответственность после произошедшего.

«Об Ивлеевой на время придется забыть, так как она — организатор „голой вечеринки“, этого содома. Она знала, что там происходит, понимала, что там будет, понимала, что ответственность на ней», — рассказал продюсер.

Рудченко добавил, что Ивлеева не рассчитывала на распространение кадров с вечеринки по Сети.

«А вот то, что данная вечеринка стала публичной… Все узнали об этих нюансах, значит это было кому-то выгодно», — предположил он.

Напомним, «голая» вечеринка Насти Ивлеевой прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. Знаменитостей, которые пришли туда в качестве гостей, позже начали «вырезать» из телепрограмм.

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