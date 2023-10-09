Продюсер Разин рассказал, зачем директор Шатунова женится на вдове певца

Продюсер Андрей Разин заявил, что директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов женится на вдове певца. Своим мнением по поводу этого он поделился в личном микроблоге.

По мнению мужчины, директор экс-солиста «Ласкового мая» намерен жениться на его вдове ради выгоды.

«Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой, на куме моей и вдове Юры Шатунова, для того чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьей и объединить свое ИП, на которое он переписывает товарный знак «Юрий Шатунов», — цитирует Разина Газета.Ru.

Продюсер отмечает, что Кудряшов намерен получить права на песни исполнителя.

«Но все наследие принадлежит мне, и Аркадия Кудряшов никогда этого не добьется», — объяснил он.

В конце своей речи Разин назвал адвокатов мужчины «чернокнижниками» и употребил оскорбительное высказывание. Поклонники отметили, что продюсер в очередной раз создал скандал.

Ранее мы писали о том, как Андрей Разин начал угрожать артистам, которые должны выступить на концерте памяти Юрия Шатунова. Из-за угроз расправой Татьяне Булановой, которая собралась участвовать в концерте, пришлось даже усилить охрану. Продюсер Павел Рудченко объяснил агрессивное поведение Разина тревогой и боязнью потерять деньги.