Продюсер рассказал, выступит ли Алла Пугачева на концертах Орбакайте в США

Уехавшая из РФ певица Алла Пугачева не появится на концертах Кристины Орбакайте в США. По мнению концертного директора Сергея Лаврова, 74-летняя артистка не согласится на длительный перелет даже ради того, чтобы поддержать «отмененную» в России дочь.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

Лавров напомнил, что Пугачева сейчас находится на Кипре и отметил, что до США ей придется лететь около 12 часов, а потом еще путешествовать с Кристиной по городам.

«Для нее это физически сложно», — объяснил концертный директор.

При этом Лавров выразил уверенность, что концерты Орбакайте в США не будут иметь успех, так как заинтересуют лишь эмигрировавших еще в 1990-х бывших соотечественников.

Продюсер также предположил, что дочь Пугачевой решила устроить гастроли не из-за денег. По его мнению, артист должен выступать, «когда не выступает, он сгорает».

В начале 2024 года у Орбакайте сорвался гастрольный тур по России: выступление состоялось только в Санкт-Петербурге и в московском ресторане. После этого певица решила отправиться в тур по городам США и Канады.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте 20 апреля выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Согласно анонсу мероприятия, певица будет исполнять песни на русском языке. Желающих послушать выступление Орбакайте организаторы попросили прийти в опрятной повседневной одежде, а на входе предъявлять удостоверение личности.