«Не меняю родину, друзей»: Леонтьев рассказал о возвращении на сцену в Казани

Певец Валерий Леонтьев рассказал о возвращении на сцену на фестивале «Новая волна» в Казани. Исполнитель хита «Казанова» в беседе с mk.ru признался, что публику и родину не меняет.

Журналисты смогли пообщаться с артистом, который прилетел в Казань на мероприятие Игоря Крутого. Он редко выступает на сцене, но сделал исключение ради друга и публики. В беседе с корреспондентом Леонтьев высказался о цене своего возвращения.

«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь. Быть тем Леонтьевым, в которого верят, — нелегко. Должно многое совпасть: место, люди, обстоятельства и моё внутреннее "я" — то, что глубоко под кожей. И вот совпало: здесь и сейчас, благодаря моему близкому другу Игорю Крутому. Я счастлив. Казань, как место силы, сыграла здесь не последнюю роль», – поделился певец.

Валерий не стал говорить о продолжении карьеры или о нынешней своей жизни. Но источник отмечает, что все очень ждали приезда артиста.

