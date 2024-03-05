Продюсер рассказал, как Кристине Орбакайте удалось собрать полный зал в Петербурге

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров раскрыл схему распространения билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге. Он пояснил, что бесплатные проходки на мероприятие нередко используются в шоу-бизнесе при угрозе пустого зала.

Так эксперт прокомментировал в беседе с Абзацем появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация одного из поселков в Петербурге использовала бюджетные деньги для приобретения 300 билетов на концерт дочери Аллы Пугачевой.

Как пояснил Ашуров, обычно для заполнения зала организаторы привлекают представителей бизнеса, а не чиновников.

«Артист может после этого на корпоративе спеть, например. Меценат не просто поддерживает артиста, он своё имя пиарит», – поделился Ашуров.

В свою очередь источник издания предположил, что 300 билетов, приобретенных петербургскими чиновниками, действительно могли быть реализованы через госконтракт. Дело в том, что муниципалитет самостоятельно решает на какой концерт закупать билеты для местных жителей.

Ранее мы писали, что проживающая в США Кристина Орбакайте в конце февраля вернулась в Россию и начала активно выступать, несмотря на попытки общественников «отменить» звезду. 7 марта дочь Аллы Пугачевой тайно выступит в Государственном Кремлевском дворце.