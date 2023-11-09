Продюсер раскрыл стоимость Максима Галкина* на корпоративах в Дубае и на Кипре

Продюсер Евгений Морозов рассказал, сможет ли уехавший из России шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) заработать на предстоящих новогодних праздниках. Сейчас юморист гастролирует с новой программой по странам Европы.

«У Галкина*, кто бы что ни думал, все замечательно. Русскоязычная аудитория его любит и ждет в разных странах», - выразил уверенность Морозов в беседе с aif.ru.

При этом он подчеркнул, что шоумен может не возвращаться в Россию еще лет десять, так как спрос на его выступления обеспечен благодаря появлению новой волны эмиграции.

«Уверен, что на ближайшие 10 лет концерты ему за пределами нашей страны обеспечены», - считает продюсер.

Он предположил, что уехавшие из России граждане отдадут за билет на концерт Галкина* любые деньги. Так, например, за новогодний корпоратив на Кипре он вполне может получить 35 тысяч евро, а в Дубае ценник уже увеличится до 50 тысяч евро.

Ранее мы писали, что народный артист России Юрий Назаров заявил, что юморист Максим Галкин* начал гастролировать по странам Европы и исполнять любимые всеми песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова, чтобы вызвать к себе жалость.

*(Признан иноагентом на территории РФ)