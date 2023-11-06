Актер Юрий Назаров объяснил, зачем Максиму Галкину* песни Цоя и Шатунова

Народный артист России Юрий Назаров заявил, что юморист Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) начал гастролировать по странам Европы и исполнять любимые всеми песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова, чтобы вызвать к себе жалость.

«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин* — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому … не нужен за рубежом», - приводит StarHit слова актера.

Он выразил уверенность, что уехавший из России юморист поставил для себя цель надавить на жалость россиян песнями, любимыми на всей территории бывшего СССР. Назаров назвал Галкина* приспособленцем, который продолжает говорить гадости о родной стране, бросаясь на всех как загнанная в угол крыса.

Назаров не скрывает, что считает мужа Аллы Пугачевой настоящим предателем, который в трудную минуту побежал искать место получше.

«Вместо того чтобы покаяться, Украину продолжает поддерживать. Мерзавец», —заключил Назаров.

Ранее Юрий Назаров высказался о новом переезде певицы Аллы Пугачевой из Израиля на Кипр. Он признался, что считает ее несчастной женщиной, которая по собственной вине лишилась родной страны.

*(Признан иноагентом на территории РФ)