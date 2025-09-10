Грустно сидеть на Кипре в деревне: крестная мать детей Пугачевой объяснила, зачем певица дала интервью

Певица Алла Пугачева дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории России). Примадонна долгое время оставалась в тени и хранила молчание, поэтому беседа с ней длится порядка 4 часов. Почему артистка решилась высказаться сейчас — не известно. Крестная мать ее детей Мила Ставицкая в беседе с «Абзацем» допустила, что звезда отечественной эстрады соскучилась по родине и Москве.

По словам собеседницы журналистов, Пугачевой стало скучно на Кипре, куда она в итоге перебралась после отъезда из РФ. Ставицкая последний раз общалась с Аллой достаточно давно. При этом в последний раз она пыталась дозвониться и дописаться до подруги, но та почему-то не отвечала.

«Она скучает по России, по Москве, по дому. Я абсолютно уверена, что это так. Ей грустно там. Сидеть на Кипре, в этой деревне. Она же оборвала почти все контакты с внешним миром. Мы тоже давно не общались. Я недавно пыталась до нее дописаться или дозвониться, но она не реагирует», — заявила крестная мать детей Примадонны.

Ранее сообщалось, что 76-летняя Алла Пугачева пожаловалась на здоровье. По словам певицы, болезни дают о себе знать.

