Продюсер раскрыл, какой российский актер может сыграть Юрия Левитана

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассматривается на главную роль в фильме о великом советском дикторе Юрии Левитане, рассказал продюсер Рубен Дишдишян.

Он отметил, что в дримкасте фигурирует именно Марк Эйдельштейн. Возможно, актер согласится сыграть легендарного диктора.

«Я бы хотел с ним встретиться, рассказать про проект, узнать, как он на это смотрит. Было бы здорово, если бы он сыграл», — объяснил продюсер ТАСС.

Дишдишян добавил, что проект находится в разработке уже более 10 лет, и работа над сценарием вновь недавно возобновилась. По его словам, в картине хотелось бы отразить перипетии Левитана на большом экране. Продюсер напомнил, что именно Гитлер объявил советского диктора главным врагом и лично отдал приказ повесить его первым после взятия Москвы.

Изначально на роль Левитана рассматривали Константина Хабенского, но он не подошел по возрасту, несмотря на хороший голос: актеру 53 года, а герою по сценарию 27 лет.

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