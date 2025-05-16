Продюсер раскрыл, как интервью Авербуха отразится на карьере Арзамасовой

Илья Авербух столкнулся с огромной волной критики после интервью Ксении Собчак. Аудиторию смутили слова фигуриста о том, что его супруга Елизавета Арзамасова в 15 лет была якобы уже молодой женщиной. Позже продюсер ледовых шоу оправдался, объяснив значение своих высказываний, но оно не впечатлило пользователей. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, отразится ли на карьере звезды «Папиных дочек» скандал с участием мужа.

Дворцов назвал Елизавету яркой, красивой, молодой актрисой, а Илью — талантливым и харизматичным фигуристом. Продюсер считает, что Авербух и правда присматривался к тогда еще 15-летней девушке, но не собирался вступать тогда с ней в отношения.

Кроме того, он усомнился, что скандал повлияет на карьеру Авербуха и Арзамасовой.

«Нет, конечно, его точно не отменят. Все будет хорошо. За что его отменять?», — заключил Дворцов в разговоре с Woman.ru, уточнив, что интервью не навредит карьере и репутации Елизаветы.

Дворцов назвал Елизавету и Илью отличной творческой парой, которые построили счастливый брак и завели детей. Продюсер посоветовал им не выносить сор из избы и жить в любви и согласии.

Напомним, бывшая партнерша Авербуха, фигуристка Марина Анисина считает, что ему не нужно было извиняться за слова о жене.