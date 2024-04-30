Это не Галкин*: Аллу Пугачеву заметили на Кипре в компании известного мужчины

Уехавшая из России певица Алла Пугачева долгое время имитировала свое нахождение в Израиле, однако ее заметили в Лимасоле в компании мужчины, внешне напоминающего режиссера Кирилла Серебренникова.

«Сестра рассказала, что Пугачеву с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому, возможно, что это был он», - рассказала Kp.ru местная жительница по имени Ирина.

По ее словам, исполнительницу хита «Арлекино» на днях также видели на фермерском рынке в окружении неизвестных людей.

В 2017 году Пугачева приобрела апартаменты на Кипре, которые обошлись ей почти в миллиард рублей. В том же году вся семья получила паспорта этой страны. При этом Галкин* ранее неоднократно опровергал приобретение жилья в Лимасоле и получение кипрского гражданства, но, как оказалось, обманул.

Ранее 75-летнюю Пугачеву заметили на улицах Кипра в пижамном костюме в крупный горох. В Сети появился кадр, на котором запечатлены люди, похожие на певицу и ее мужа-иноагента. Пара держалась за руки и гуляла по улицам Лимассола.