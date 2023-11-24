Продюсер Пригожин раскрыл причину популярности хита Кати Лель «Мой мармеладный»

В следующем году песне «Мой мармеладный» Кати Лель исполнится 20 лет. Ее для певицы написал продюсер Максим Фадеев. Но если в 2004 году она стала известна в России, в этом году хит прославился на весь мир. Иосиф Пригожин уверен, что благодаря новой волне популярности певица может вернуться на большую сцену.

Продюсер уверен, что причина популярности хита заключается в качественной работе над текстом и музыкой. По его словам, бывает, что трек долгое время остается в тени, но потом проходит время, и он раскрывается для новых слушателей.

Он считает, что певица может воспользоваться своим везением и вернуться на большую сцену благодаря новой волне популярности.

«Но знаете, это же так непредсказуемо. Популярность такого рода — это как молния — один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах», — цитирует Пригожина «Вечерняя Москва».

Пригожин назвал Катю Лель, группу «Тату», Витаса — нерядовыми исполнителями. Именно это является формулой успеха этих звезд, уверен он.

Напомним, Катя Лель сообщила, что у нее выросло количество корпоративов после успеха песни.