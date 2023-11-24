НАШ ШОУБИЗ
11:05, 24 ноября 2023
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Продюсер Пригожин раскрыл причину популярности хита Кати Лель «Мой мармеладный»

Продюсер Пригожин считает, что Катя Лель сможет вернуться на большую сцену.

Продюсер Пригожин раскрыл причину популярности хита Кати Лель «Мой мармеладный»

© Starface.ru

В следующем году песне «Мой мармеладный» Кати Лель исполнится 20 лет. Ее для певицы написал продюсер Максим Фадеев. Но если в 2004 году она стала известна в России, в этом году хит прославился на весь мир. Иосиф Пригожин уверен, что благодаря новой волне популярности певица может вернуться на большую сцену.

Продюсер уверен, что причина популярности хита заключается в качественной работе над текстом и музыкой. По его словам, бывает, что трек долгое время остается в тени, но потом проходит время, и он раскрывается для новых слушателей.

Он считает, что певица может воспользоваться своим везением и вернуться на большую сцену благодаря новой волне популярности.

«Но знаете, это же так непредсказуемо. Популярность такого рода — это как молния — один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах», — цитирует Пригожина «Вечерняя Москва».

Пригожин назвал Катю Лель, группу «Тату», Витаса — нерядовыми исполнителями. Именно это является формулой успеха этих звезд, уверен он.

Напомним, Катя Лель сообщила, что у нее выросло количество корпоративов после успеха песни.

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