Представители певца Artik опровергли отказ музыканта выступать перед россиянами. Об этом стало известно «Страстям».

Накануне Telegram-канал Mash распространил новость о том, что певец Артем Умрихин из коллектива Artik & Asti якобы уехал из России и отказывается выступать перед россиянами за границей. Кроме того, журналисты утверждали, будто часть прибыли музыкант получает с выступлений певицы Севиль, которая осталась в России.

Пресс-служба коллектива обратилась в редакцию с опровержением этой информации. Как рассказала представитель Artik & Asti Александра Шамис, Артем Умрихин не отказывался выступать перед россиянами.

«Артём выступает в России, в Сети можно найти видео его выступлений в Нижнем Новгороде, с Дня города в Туле, что абсолютно опровергает ложную информацию о нежелании Артема выступать перед россиянами», — заявила она.

Пресс-секретарь подтвердила, что певец практически не появляется на сцене в последнее время.

«На данный момент Артём Умрихин действительно редко выступает. Не только в России, но и за её пределами. На сегодняшний день Артём сосредоточен на продюсерской деятельности», — добавила она.

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