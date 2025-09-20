Продюсер Пашу за год заработал на экс-лейбле Тимати Black Star 527 млн рублей

Выручка продюсера и соучредителя лейбла Black Star Павла Курьянова, известного под псевдонимом Пашу, за год продемонстрировала рост на 144 миллиона рублей – до 527 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», чистая прибыль составила 36 миллионов рублей, по сравнению с 16 миллионами годом ранее.

Кроме того, Пашу погасил налоговую задолженность в размере 534 тысячи рублей, возникшую у его ООО «Мэйк ИТ Мьюзик».

Ранее продюсер сделал дорогостоящий подарок своей супруге, певице Ханне. Исполнительница выложила видео, на котором достала из коробки сумку фирмы Hermes стоимостью 5,5 миллиона рублей.