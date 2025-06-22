На десятую годовщину свадьбы: Пашу подарил Ханне сумку стоимостью более 5 млн рублей

Продюсер Пашу сделал дорогостоящий подарок своей супруге Ханне. Певица опубликовала в социальных сетях пост, где похвасталась новой сумочкой и огромными букетами роз.

Исполнительница выложила видео, на котором распечатала перед камерой подарок от супруга на десятую годовщину свадьбы. Она достала из коробки сумку фирмы Hermes.

Изделие из кожи аллигатора с золотой фурнитурой стоит десятки тысяч долларов, согласно информации из Сети. В пересчете на рубли получается около 5,5 миллиона.

Ханна хвасталась подарком от мужа в окружении цветов. Не менее тысяч роз наверняка обошлись продюсеру тоже в кругленькую сумму.

Ранее Ханна похвасталась сумкой Hermes mini kelly за 2,5 миллиона рублей. Предмет гардероба пополнил большую коллекцию вещей певицы.