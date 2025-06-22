НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июня 2025, 19:45
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На десятую годовщину свадьбы: Пашу подарил Ханне сумку стоимостью более 5 млн рублей

Ханна получила от Пашу сумку стоимостью более 5 млн рублей и тысячу роз .
На десятую годовщину свадьбы: Пашу подарил Ханне сумку стоимостью более 5 млн рублей

© Komsomolskaya Pravda/East News

Продюсер Пашу сделал дорогостоящий подарок своей супруге Ханне. Певица опубликовала в социальных сетях пост, где похвасталась новой сумочкой и огромными букетами роз.

Исполнительница выложила видео, на котором распечатала перед камерой подарок от супруга на десятую годовщину свадьбы. Она достала из коробки сумку фирмы Hermes.

Изделие из кожи аллигатора с золотой фурнитурой стоит десятки тысяч долларов, согласно информации из Сети. В пересчете на рубли получается около 5,5 миллиона.

Ханна хвасталась подарком от мужа в окружении цветов. Не менее тысяч роз наверняка обошлись продюсеру тоже в кругленькую сумму.

Ранее Ханна похвасталась сумкой Hermes mini kelly за 2,5 миллиона рублей. Предмет гардероба пополнил большую коллекцию вещей певицы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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